Pour l’expert en géopolitique, M’Hand Berkouk, il n'existe pas de risques sérieux de voir la crise Libyenne se propager en Algérie

Quelles seraient les conséquences pour les pays du Nord de l’Afrique, l’Algérie en particulier, dans le cas où la Libye venait à s’embraser, par suite des interférences étrangères, renforcées de surcroit, par l’arrivée récente d’un corps expéditionnaire Turc ?

S’exprimant, mardi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, l’expert en géopolitique, M’Hand Berkouk, prévient que si la Libye venait à tomber, cela provoquerait un mouvement de réfugiés « sans précédent » vers la Tunisie, puis l’Algérie.

Pour cet intervenant il n’existerait cependant pas de « grands risques » de contagion de la crise Libyenne à l’Algérie, en raison explique-t-il, de la présence d’une armée forte de sa composante humaine et de son caractère opérationnel, mais également, souligne-t-il, par le refus des Algériens d'un retour à la « décennie noire ».

Pour ce qui concerne la Tunisie, M. Berkouk relève un certain nombre de facteurs risquant de la fragiliser, notamment souligne-t-il, celui représenté par le nombre important de ses ressortissants embrigadés au sein des organisations térroristes de Daesh et d’El Qaïda et que des statistiques internationales chiffrent entre 5.000 et 8.000.

Cette situation, prévient-il, risque de faire émerger un « axe de crise » allant de la cote Atlantique à celle de Tunisie et de la Libye, un scénario d’autant probable, diut-il, compte tenu de cette « donne terroriste » et du danger qu'elle ferait peser pour tous les pays de la rive nord de l’Afrique.

Pour lui, une telle situation, tout en transformant la Libye en un « véritable incubateur » du terrorisme mondial, donnerait inévitablement lieu à des actes d’ingérence étrangère dans la région.

Il rappelle, une fois encore, que l’Algérie que l’on a déjà tenté d’impliquer dans le conflit au Mali, et maintenant en Lybie, est immunisée du fait de la présence d’une très forte armée, dont la mission est de défendre la République, son unité et son intégrité, mais également par la volonté collective de défense de l’Etat.