Le Président Tebboune reçoit le ministre Turc des Affaires étrangères

Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi, le ministre Turc des Affaires étrangères, Mevlut

Cavusoglu, pour examiner avec lui les derniers développements de la situation de crise prévalant en Libye.

Le directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le Secrétaire d'Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie en

Turquie, Mourad Adjabi, ont assisté à la rencontre.

M. Cavusoglu avait entamé, lundi, une visite de deux jours en Algérie, portant essentiellement sur les derniers développements de la situation en Libye et les moyens d'y mettre en oeuvres pour la transcender et en éviter les lourdes conséquences pour le peuple Libyen, les pays du voisinage et ceux des et espaces Méditerranéen et Africain.

Le chef de la diplomatie Turque devrait, par ailleurs, profiter de sa visite pour passer, avec ses interlocuteurs Algériens, l'état des relations bilatérales et les moyens de les impulser davantage.