Le Conseil de paix et de sécurité de l’UE convoque un sommet sur la Libye et le Sahel

Le Conseil de la paix et de la sécurité de l’Union Africaine (UA) tiendra un Sommet, en début de février, pour examiner la situation en Libye et au Sahel, en proie à l’instabilité depuis des années, a annoncé son Commissaire à la paix et à la sécurité, Smail Chergui.

La réunion du CPS se tiendra à la veille du sommet de l’UA, prévu pour se réunir les 8 et 9 février à Addis-Abeba, a indiqué M. Chergui.

Encouragé par le succès de sa récente médiation en Centrafrique, l’Union Africaine veut reprendre le dossier Libyen en main pour obtenir une solution politique inclusive.

Réagissant à la décision Turque d’envoyer des contingents militaires en Libye, le président de la commission de l’union, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa préoccupation quant à ses retombées.

Sans nommer la Turquie, a fait savoir dans un communiqué que l’ingérence dans les affaires intérieures de la Libye amplifierait les risques d'une confrontation « dont les mobiles n'ont rien à voir avec les intérêts des Libyens ».