Iran: 40 morts et 230 blessés dans une bousculade lors des funérailles du général Soleimani

Une bousculade a fait mardi au moins 40 morts, dans le sud-est de l'Iran, lors des funérailles du général iranien Qassem Soleimani tué vendredi lors d'une attaque de drone américain à Baghdad, selon un nouveau bilan.

En raison de la foule, "230 personnes ont été blessées et 40 autres ont perdu la vie" a déclaré sur la chaîne de télévision d'Etat, Pir Hossein Koulivand, chef du service national des urgences iraniens, dans un dernier bilan.

Le directeur de l'hôpital Bahonar, dans le centre-ville, a indiqué avoir reçu 13 corps.

Un précédent bilan faisait état de "plusieurs morts".

Le centre de Kerman, ville natale du général qui doit y être enterré mardi, était envahi par une marée humaine semblable à celles ayant déferlé dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les cercueils de Soleimani et de ses compagnons tués avec lui ont transité pour un hommage populaire.

Le général Soleimani était à la tête de la "Force al-Qods", entité en charge des opérations extérieures au sein des Gardiens de la Révolution, l'armée d'élite iranienne.

Il a été tué tôt vendredi dans un raid américain à Baghdad.

Dans sa réaction, le président iranien, Hassan Rohani, a qualifié la mort du général Soleimani d'une "grande perte", affirmant que "l'Iran et les forces libres dans la région prendront leur revanche".

APS