Irak: "Plus d'une douzaine de missiles" tirés par l'Iran contre deux bases américaines

"Plus d'une douzaine de missiles" ont été tirés par l'Iran contre les bases d'Aïn al-Assad et d'Erbil en Irak, utilisées par l'armée américaine, a indiqué mardi soir le Pentagone.

"Vers 17h30 (22H30 GMT ndlr) le 7 janvier, l'Iran a tiré plus d'une douzaine de missiles balistiques contre les forces militaires américaines et de la coalition en Irak", a indiqué Jonathan Hoffman, porte-parole du ministère américain de la Défense dans un communiqué.

"Il est clair que ces missiles ont été tirés depuis l'Iran et visaient au moins deux bases irakiennes hébergeant des militaires américains et membres de la coalition à al-Assad et Erbil", a-t-il précisé.

Cette attaque lancée par l'Iran intervient cinq jours après la mort dans une frappe américaine du puissant général iranien Qassem Soleimani à Bagdad, sur ordre du président Donald Trump.

Le Pentagone procède à une "évaluation préliminaire des dégâts", a dit le porte-parole. "Tandis que nous évaluons la situation et notre réponse, nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin de protéger le personnel américain, ses partenaires et alliés dans la région", a déclaré le porte-parole.