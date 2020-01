Métro d'Alger: trafic suspendu vendredi sur la ligne Haï El Badr

Le trafic du métro d'Alger sera suspendu momentanément vendredi, de 5h00 à 7h00 du matin, entre les stations Haï El Badr et El Harrach Centre, en raison de travaux de maintenance, a indiqué l'entreprise exploitante du métro, la Ratp El Djazaïr, dans un communiqué.

"L'entreprise du Métro d'Alger et la Ratp El Djazaïr informent leur aimable clientèle qu'en raison de travaux de maintenance qui seront entrepris sur une partie de la ligne du Métro, durant la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 janvier, le trafic du métro sera momentanément suspendu le vendredi matin, de 5h00 à 7h00, entre les stations Haï El Badr et El Harrach Centre", fait savoir la même source, précisant que le reste de la ligne restera normalement en service.

Tout au long de cette interruption, un service de bus de substitution de l'ETUSA sera mis en place dans les deux sens entre Haï El Badr et El Harrach Centre pour desservir toutes les stations du parcours, indique la même source.

En plus, Ratp El Djazaïr "sensibilisera et accompagnera ses voyageurs par une campagne d'information via des affiches mises en place dans l'ensemble des stations de la ligne ainsi qu'à travers la diffusion d'annonces sonores".

Des agents d'accueil de Ratp El Djazaïr seront également mobilisés durant l'interruption afin d'informer, accompagner et orienter les voyageurs, ajoute le communiqué.