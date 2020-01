Ligue 1 - Mise à jour : le PAC étrille l’USMBA et reprend des couleurs

Le Paradou AC a réussi à s’extirper de la zone rouge du championnat national de Ligue 1 à la faveur de sa belle victoire acquise face à l’USM Bel Abbès (3-0), en match de mise à jour de la 9e journée joué ce mercredi au stade Omar Hamadi (Alger)

Pour la première fois de la saison, la Paradou AC n’occupe pas une position de relégable. Cette bonne bouffée d’air frais, le PAC l’a doit à son large succès enregistré contre une équipe de Bel Abbès logée à la 3e place du podium (22 pts).

Avec l'art et la manière

Condamné à réagir après sa dernière défaite en championnat, concédée dans le derby algérois face à l’USM Alger, le PAC a très bien réagi face aux Vert et Rouge de l’Ouest. En effet, la victoire des Pacistes s’est dessinée assez tôt dans cette partie grâce au but de Zergane inscrit à la 13e minute. Cette réalisation a ouvert l’appétit des Jaune et Bleu qui ont doublé la mise à la 35e minute sur un coup franc magistral signé Ghenaoui.

De retour des vestiaires, Ghorabe a profité du laxisme de la défense adversaire pour porter l’estocade à 3 buts à 0 à la 54e minute. La facture aurait pu être plus salée si les attaquants du PAC avaient été plus adroits devant la cage de Morcely, à l’image de la tête décroisée de Kadri à la 57e minute.

Grâce à cette victoire nette et sans bavure, le PAC remonte de la 15e à la 12e place avec un total de 17 unités. Les Pacistes peuvent améliorer leur classement car ils leur restent à disputer deux autres matchs en retard. Le premier aura lieu en déplacement face au NC Magra (12e journée), le 19 janvier, alors que le second est prévu à Bologhine face au CS Constantine (13e journée), le 23 du mois en cours.

Cap sur Enyimba

Outre le bienfait sur le plan national, ce succès permet au PAC de préparer sa prochaine sortie en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) avec un moral gonflé à bloc. La formation de la capitale quittera le pays ce jeudi direction le Nigéria où elle donnera la réplique à l’équipe d’Enyimba, le 12 janvier prochain, pour le compte de la 4e journée du groupe D.

Après trois journées, le PAC occupe la seconde place de sa poule avec 4 points. La bande à Chalo reste sur une victoire, la première de son histoire dans cette compétition, enregistrée le 30 décembre dernier à Blida face à Enyimba (1-0).

Radio Algérie