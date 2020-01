El Tarf : 3ème édition de la semaine du patrimoine culturel amazigh

La troisième édition de la semaine culturelle du patrimoine amazigh prévue, à El Tarf, du 12 au 18 janvier courant, dans le cadre des festivités marquant le nouvel an amazigh 2970, sera marquée par la participation d’une quinzaine de wilayas, a indiqué jeudi à l'APS, le directeur local de la culture.

Organisée par la direction locale de la culture, cette semaine propose un riche programme d'activités devant se dérouler simultanément à la maison des jeunes Ahmed Betchine et à la bibliothèque principale de la lecture publique Louise Françoise dite Belgacem Mabrouka, a déclaré M. Safi Adel, soulignant que Tizi-Ouzou, Bejaia, Batna, Annaba, Constantine entre autres seront au rendez-vous.

Un éventail d’activités artisanales propres au patrimoine amazigh dont des mets culinaires, sucrés et salés, mettant en relief les us et coutumes dans ce domaine, des livres traitant de thèmes divers en amazigh, des bijoux en argent et en corail, des huiles aromatiques et médicinales et autres produits artisanaux dont ceux de la vannerie, la poterie, la tapisserie, la bruyère et la calligraphie, sera présenté au public, dans le cadre d’une exposition artisanal s’étalant sur sept jours, au niveau de la maison des jeunes.

Des spectacles de danses folkloriques et différents chants puisés du terroir amazigh seront exécutés par, entre autres, l’association Touizi de danse et ballet de Tizi-Ouzou, l’association Taziri de Merouana, l’association de M’Sila et la troupe Aissaoua Dendania d’EL Tarf, a révélé le même responsable.

Des artistes versés dans le chant amazigh animeront, également, des soirées artistiques, au grand bonheur du public qui aura à apprécier des chanteurs de renommés à l’image de Boualem Chaker de Tizi-Ouzou et Mounir Merniz de la wilaya de M’Sila, a-t-il soutenu.

Selon M. Saifi, des ateliers d'initiation aux dessins et à la lecture pour enfants, lesquels auront aussi droit à des spectacles de théâtres et clowns, seront au menu de cette manifestation culturelle qui prévoit, par ailleurs, des conférences dédiées à cette date symbole de Yennayer et à la culture amazighe, animées par des enseignants de l’université Chadli Bendjedid d’EL Tarf .

Des sorties à des sites historiques existants dans cette wilaya frontalière à l’image de la Zaouïa "Dendane", sise dans la commune de Besbes, Bordj Nem, à Dréan ainsi que le palais Lalla Fatma à Ayoune, le parc animalier de Brabtia et la réserve de Tonga (El Kala), sont, d’autre part, proposées dans le cadre de cette semaine culturelle de Yennayer, a conclu la même source.

APS