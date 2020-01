Deux terroristes abattus dans la wilaya de Khenchela

Deux terroristes ont été abattus, dans la nuit du vendredi, par un détachement de l'Armée nationale populaire, lors d'une embuscade dans la localité de Boudekhane, wilaya de Khenchela, indique samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, durant la nuit du 10 janvier 2020, lors d'une embuscade dans la localité de Boudekhane, wilaya de Khenchela (5e Région militaire), deux (2) terroristes", note la même source.

Il s’agit du terroriste Arbaoui Bachir dénommé "Abou Ishak", qui a rallié les groupes terroristes en 2007 et le terroriste Zitouni Amara dénommé "Abou Oubaida" qui a rallié les groupes terroristes en 2001, précise le communiqué, relevant que cette opération a permis la récupération de deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq (5) chargeurs garnis, une (1) bombe artisanale, une (1) grenade, une (1) paire de jumelles et d’autres objets.

"Cette opération qualitative réitère, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'Armée nationale populaire, mobilisées à travers tout le territoire national, à préserver la sécurité de notre pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa sécurité et vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain depuis le début de cette année, en neutralisant dix (10) terroristes dont six (6) ont été éliminés et quatre (4) autres ont été arrêtés", conclut le MDN.