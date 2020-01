JO 2020 – Qualifications : l’Algérie n’ira pas à Tokyo

La sélection nationale de volleyball a échoué dans sa tentative de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2020 à la suite de sa défaite concédée face à la Tunisie, vendredi au Caire (Egypte), à l’occasion de la 4e journée du tournoi qualificatif.

Obligé de gagner sur le score de score de 3 sets à 0 pour rester dans la course à la qualification, le Six national a vu ses chances partir en fumée après avoir concédé le premier set (17-25). Les Algériens ont ensuite perdu le second set (23-25) avant de revenir dans la partie lors du 3e set (28-26). Par la suite, les Aigles de Carthage ont repris les choses en main en remportant le 4e et dernier set (18-25).

Grâce à un parcours sans faute dans ce tournoi, la Tunisie s’est logiquement qualifiée pour les JO de Tokyo 2020. Pour sa part, l’Algérie a perdu deux rencontres, face à l’Egypte et la Tunisie, et s’est imposée face au Cameroun. La bande à Bernaoui clôturera sa participation dans cette compétition ce samedi (16h00) face au Ghana alors que l’autre match mettra aux prises le Cameroun à l’Egypte (19h00).

