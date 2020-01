Sondage APS des meilleurs athlètes 2019 : Taoufik Makhloufi et Amina Belkadi sacrés

L'athlète Taoufik Makhloufi et la judoka Amina Belkadi ont été sacrés meilleurs sportifs algériens de l'année 2019, à l'issue du traditionnel sondage Brahim-Dahmani organisé par l'agence Algérie-Presse-Service(APS).

Makhloufi, médaillé d'argent aux Mondiaux d'athlétisme à Doha, a dominé largement le sondage avec 86,95% des suffrages, contre 8,69% pour l'haltérophile Walid Bidani et 2,17% obtenus par le powerlifter Lyes Boughalem et le gardien de but de l'équipe nationale de handball, Khalifa Ghedbane, ex aequo.

De son côté, Amina Belkadi (-63 kg), championne d'Afrique et vainqueur d'une médaille d'argent aux Jeux africains (JA) de Rabat, a raflé 50% des suffrages, devant la véliplanchiste Amina Berrichi (30,43%), championne d’Afrique RSX notamment et qualifiée aux JO-2020 de Tokyo.

Le podium a été complété par la karatéka Chaîma Midi (-61 kg), vice-championne d'Afrique à Gaborone (Botswana) et médaillée d'or aux JA, qui a récolté 17,39% des voix.

Taoufik Makhloufi et Amina Belkadi succèdent respectivement au palmarès du sondage, au nageur Oussama Sahnoune et à la karatéka Lamya Matoub, primés en 2018.

Sondage APS des meilleurs athlètes 2019 : les résultats par organes

Voic les résultats par organes du sondage Brahim-Dahmani des meilleurs sportifs de l'année 2019, organisé par l'agence Algérie-Presse-Service (APS) : Organe Messieurs Dames Espoirs Equipes -

Le Géant Sportif : Makhloufi, Berrichi, Helassa, Equipe nationale de football (EN).

Sawt El-Ahrar : Makhloufi, Belkadi, Rihane, EN

L'Expression : Makhloufi, Belkadi, Rihane, EN

El Massa : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

El Balagh Erriadi : Makhloufi, Berrichi, Benferdjellah, EN

Ennahar El-Djadid : Bidani, Midi, Helassa, EN

Akher Saâ : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

El Djoumhouria : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

Crésus : Makhloufi, Belkadi, Helassa, GS Pétroliers

El Fedjr : Makhloufi, Midi, Helassa, EN

CIP : Makhloufi, Midi, Rihane, EN

DZ Match : Makhloufi, Midi, Helassa, EN

Match : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

Algérie 7 : Makhloufi, Belkadi, Triki, EN

Le Jeune Indépendant : Makhloufi, Belkadi, Rihane, EN

Info Sport : Makhloufi, Belkadi, Rihane, EN

Radio Algérie Internationale : Makhloufi, Midi, Touloum, EN

Botola : Bidani, Berrichi, Helassa, EN

Dz Foot : Makhloufi, Belkadi, Belbachir, EN

Echourouk TV : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

Echourouk : Makhloufi, Belkadi, Belbachir, EN

Compétition : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

La Nouvelle République : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

DzairHand : Ghedbane, Houffaf, Lanani, CRBBA

El Michouar Essiassi : Makhloufi, Berrichi, Rihane, EN

Numidia TV : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

Liberté : Bidani, Belkadi, Helassa, EN

Ech-Chaab : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

Salama : Boughalem, Berrichi, Midouni, EN

El Moudjahid : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

Ennasr : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

El Yaoum : Makhloufi, Midi, Rihane, EN

Dzaïr TV : Makhloufi, Berrichi, Benferdjellah, EN

El Djazaïr El Djadida : Makhloufi, Belkadi, Belbachir, EN

El Bilad TV : Makhloufi, Midi, Helassa, EN

Radio El Bahdja : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

Radio Chaîne I : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

El Adjwaa : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

Essalam Al Yaoum : Makhloufi, Belkadi, Midouni, EN

El Watan : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

Djazaïria One : Makhloufi, Belkadi, Helassa, EN

Le Temps d'Algérie : Makhloufi, Belkadi, Touloum, EN

Le Soir d'Algérie : Makhloufi, Belkadi, Midouni, EN

Le Quotidien d'Oran : Makhloufi, Berrichi, Helassa, EN

Sports News DZ : Makhloufi, Midi, Helassa, EN

APS : Bidani, Belkadi, Rihane, EN.

Source : APS