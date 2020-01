Grande exposition des traditions et coutumes en ouverture des festivités de Yennayer à Tlemcen, à Oran et à Khenchela

Les festivités de Yennayer ont débuté samedi à Tlemcen avec l'organisation au palais de la culture "Abdelkrim Dali" à hai "Imama" d'une grande exposition présentant diverses traditions et coutumes relatives à la célébration de cette fête.

De nombreuses associations représentant toutes les régions de la wilaya, notamment de Beni Snouss, Beni Ouarsous, Souahlia, Ghazaouet, Sebdou et Beni hdeil activant dans le tourisme et la protection du patrimoine matériel et immatériel, ont pris part à cet événement, marqué par la présence d'une foule nombreuse de citoyens venus assister à cette fête aux couleurs diverses et aux odeurs parfumées d'habits et de plats exposés pour la circonstance.

Marquée aussi par la présence des autorités locales de la wilaya de Tlemcen, la célébration de Yennayer a donné lieu à la présentation d'une multitude de plats préparés localement pour l'occasion: Trid, msemmen, berkoukes, cherchem, et autres gâteaux tels que le makrout et ghribia, exposés et offerts au grand public, qui a dégusté ces délices soigneusement préparés par des mains expertes.

A pris part aussi à la célébration de Yennayer à Tlemcen, une association culturelle de la wilaya de Tizi Ouzou et une autre de la wilaya de Naama, qui ont présenté, à leur tour, une multitude de traditions de la Kabylie et des Hauts plateaux.

La grande salle de spectacles du palais de la culture a aussi abrité, à cette occasion, des exhibitions de danses populaires kabyles ayant fait vibrer les nombreux spectateurs présents qui ont, par ailleurs, admiré une association de chants patriotiques et religieux interprétés par une jeune troupe de la ville de Maghnia.

En outre, des artistes et artisans de la wilaya ont été honorés par le wali de Tlemcen pour tous les efforts consentis dans la préservation du patrimoine culturel local.

Les festivités de célébration de Yennayer se poursuivront dimanche au niveau de la maison de la culture "Abdelkader Alloula" par la présentation d'une pièce théâtrale sur la légende "Aajouzate Ennayer" écrite par Kamel Bendimerad et réalisée par Ali Abdoune.

La maison de la culture abritera aussi une exposition d'artisanat et d'arts culinaires en sus d'une grande exposition d'artisanat qui sera organisée dans l'enceinte historique d'El Mechouar et initiée par la chambre des métiers de la wilaya de Tlemcen.

La célébration de Yennayer (jour de l'an amazigh), très ancré à travers la wilaya, enregistre de nombreuses activités dans les régions de Beni Snous notamment, où le carnaval d'Ayred est organisé annuellement par les enfants de cette région et qui constitue une véritable attraction touristique pour les citoyens de différentes wilayas du pays.

Deux expositions artisanales marquent la fête de Yennayer à Oran

Deux expositions à caractère artisanal organisées à la Médiathèque municipale et au Musée d'art moderne (MAMO) ont été ouvertes samedi au public dans le cadre de la célébration de la fête nationale du nouvel an amazigh "Yennayer".

Réunissant chacune une centaine de professionnels de différentes régions du pays, les deux manifestations culturelles ont également reçu la visite du wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, qui a qualifié Yennayer de "reflet, par excellence, de l'histoire et des traditions algériennes".

Le chef de l'exécutif a aussi mis l'accent à l'occasion du nouvel an amazigh sur la nécessité d'une exploitation judicieuse des espaces publics afin d'impulser une meilleure dynamique aux activités culturelles locales.

Les expositions qui se tiennent à la Médiathèque et au MAMO mettent en relief les produits de l'artisanat issus notamment de la dinanderie, de la couture traditionnelle, du décor intérieur, de la joaillerie, de la poterie, de l'apiculture, de l'oléiculture et de la cosmétique à base d'ingrédients naturels.

L'association "Numidia" qui figure parmi les organisateurs majeurs de l'événement "Yennayer" a concocté un programme riche en activités, dont des conférences et ateliers thématiques, ainsi qu'une exposition de livres de contes pour enfants et de romans d'expression amazighe.

L'animation a débuté avec un spectacle de danse d'une troupe folklorique de Beni Snouss (Tlemcen) sur fond de musique traditionnelle exécutée par le groupe "Idebbalen" de Bejaia.

Les festivités se poursuivront dimanche avec un spectacle de théâtre et un hommage à Djamel Benaouf, écrivain, dramaturge et poète, également membre fondateur de l'association "Numidia".

Plus de 30 exposants au Salon de l’Artisanat Traditionnel à Khenchela

Une trentaine d’artisans participent au Salon de l’artisanat traditionnel ouvert samedi au complexe sportif de proximité Zerouali Abdelhamid de Khenchela par l’ODEJ, à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh Yennayer 2970.

Une affluence particulière des familles a été observée dans le Salon, notamment au niveau des stands des artisanes tisserandes du tapis de Babar et des potières.

Un concert a été animé dans le même établissement par la troupe Assala dirigée par l’artiste Tahar Laagoubi.

Pour le directeur de l’ODEJ, l’objectif de l’initiative qui regroupe plusieurs artisans (tapisserie, couture, pâtisserie traditionnelle) est la promotion des produits artisanaux de terroir et la célébration du nouvel an amazigh.

Le complexe sportif de proximité de la commune de Metoussa a organisé à l’occasion une journée ouverte au profit de 300 enfants affiliés aux clubs de la ligue de wilaya d’athlétisme et de la ligue des activités de plein air ainsi que l’association de promotion de l’enfance.

Un concours des meilleures pâtisseries traditionnelles et meilleures tenues chaouïes, un concours miss amazighe et une randonnée sur les montagnes de Bouhmama au profit de 40 jeunes de différentes wilayas ont été organisés à la même occasion.