Coupe de la CAF – Groupe C : battue par Mamelodi Sundowns, l’USMA éliminée

L’USM Alger ne peut plus prétendre aux quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique. Les Rouge et Noir sont hors course suite à la défaite enregistrée face aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns (2-1), ce samedi à Pretoria en match comptant pour la 4e journée de la poule C.

Il fallait au minimum ramener le nul de la capitale sud-africaine pour maintenir l’espoir de la qualification, toutefois, c’est bel et bien terminé pour les gars de Soustata. Présente au pays de Nelson Mandela avec un effectif amoindri, l’USM Alger n’a pas réussi à prendre sa revanche sur cette même équipe qui l’a battu à Blida (0-1), le 28 décembre dernier.

Tout s’est joué en première période dans ce match. Les Sud-africains ont été les premiers à ouvrir le score à la 37e minute par Vilakazi. À la suite d’un centre tendu, venu de la droite, Zemmamouche est intervenu maladroitement pour repousser le danger, car le ballon a atterri est dans les pieds de l’attaquant sud-africain qui n’avait plus qu’à ajuster le portier usmiste.

À une minute de la fin du temps réglementaire de la première mi-temps, les Rouge et Noir ont réussi à niveler le score par l’entremise de Mahious (44’). Alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur en égalisant avant de rejoindre les vestiaires, les protégés de Bilel Dziri se sont fait surprendre en encaissant un second but par Vilakazi (45-1’).

Grâce à ce 3e succès dans cette phase de poules, Mamelodi Sundowns, leader du groupe C (10 pts) est assuré de jouer les quarts de finale. L’autre billet pour le prochain tour reviendra aux Marocains du WA Casablanca (2e – 5 pts). Ces derniers se trouvent à Luanda (Angola) pour donner la réplique au Petro Atlético (4e – 1 pts) dans un match programmé à 17h00. Pour sa part, l’USMA occupe la 3e position avec 2 unités seulement.

Lors de sa prochaine sortie, prévue pour le 24 janvier prochain (19h00), l’USMA sera une nouvelle fois en déplacement et se rendra au Maroc pour donner la réplique au WA Casablanca.

De son côté, la JS Kabylie est mal partie également pour disputer les quarts de finale. Évaluant dans le groupe D, les Canaris ont hypothéqué leurs chances après avoir été tenus en échec par les Marocains du Raja Casablanca (0-0), vendredi soir au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.