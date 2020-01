Libye : l'Algérie salue le cessez-le-feu et appelle à la reprise rapide du dialogue

L'Algérie a salué dimanche le cessez-le feu en Libye, appelant toutes les composantes libyennes à son respect et à la reprise rapide du processus de dialogue national inclusif, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie salue le cessez-le feu en Libye et appelle toutes les composantes libyennes et les différentes parties à son respect et à la reprise rapide du processus de dialogue national inclusif pour parvenir à une solution politique pacifique tenant compte de l'intérêt supérieur de la Libye et de son peuple frère", souligne le communiqué.

L'Algérie rappelle, dans ce cadre, "sa position constante en faveur d'un règlement politique pacifique via un dialogue libo-libyen" et réitère son appel à toutes les parties à "faire prévaloir la sagesse et le dialogue pour sortir ce pays frère et voisin de la crise qu'il traverse et qui ne cesse de menacer la stabilité des pays voisins et de la région toute entière", ajoute la même source.

L'Algérie réaffirme, par ailleurs, qu'elle "poursuivra ses efforts en faveur d'une solution politique pacifique garantissant l'unité et la souveraineté du peuple libyen dans le cadre de la paix et de la stabilité loin de toute ingérence étrangère, qui n'a fait qu'aggraver la situation et torpiller les efforts de règlement à travers le dialogue", conclut le communiqué.

APS