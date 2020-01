Ciment: poursuite de la hausse des exportations sur les 11 premiers mois 2019

Les exportations algériennes du ciment ont poursuit leur tendance haussière entamée ces derniers mois, pour atteindre plus de 59 millions de dollars les 11 premiers mois de 2019, enregistrant une hausse de plus de 239% par rapport à la même période en 2018, a appris l'APS auprès de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Les exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé (appelé clinker), ont connu une nette amélioration, passant de 17,47 millions de dollars au cours des 11 mois de 2018, à 59,24 millions dollars durant la même période de 2019, soit une évolution de 239,20%, a précisé la même source.

A cette cadence, les prévisions des exportations du ciment, avancées en novembre dernier par le ministère du commerce, seront dépassées.

L'ancien ministre du Commerce Saïd Djellab, avait déclaré en marge d’une cérémonie d’exportation d’une cargaison de ciment du groupe industriel Cilas vers la Côte d’ivoire, en novembre dernier à Biskra, que les recettes d'exportation du ciment algérien devraient atteindre les 60 millions de dollars fin 2019.

L'Algérie, dont les capacités de production de ciment ont atteignent 40 millions de tonnes/an, est capable d’exporter jusqu'à 20 millions de tonnes, alors que les besoins du marché local en ciment avoisinaient 22 millions de tonnes/an.

Cinq produits totalisent 74% des exportations hors hydrocarbures

Par ailleurs, les Douanes algériennes ont fait savoir que cinq produits ont totalisé plus de 74,57% des exportations hors hydrocarbures (EHH) durant les onze premiers mois de 2019.

Il s'agit des exportations des engrais minéraux ou chimiques azotés avec une part de 30,99%, des huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons (18,46%), de l'ammoniac anhydre (11,75%), des sucres de canne et de betteraves (10,55%) et des phosphates de calcium naturels 2,82%.

Quant aux exportations du ciment, elles ont représenté 2,51% des EHH globales (contre 0,65%) durant la même période de comparaison.

Pour rappel, les EHH restent marginales sur les onze mois de l'année dernière avec 2,362 milliards de dollars, ce qui représente 7,24% du volume global de l'ensemble des exportations algériennes, contre 2,675 milliards de dollars à la même période en 2018, en baisse de 11,7%, détaillent les dernières données des Douanes.

En vue de dynamiser les exportations algériennes et afin de les promouvoir, des représentants de Groupes industriels publics avaient souligné, le 24 décembre dernier, que le renforcement de la capacité concurrentielle du produit national au niveau des marchés extérieurs était essentiellement tributaire de la levée des obstacles logistiques, notamment en matière de transport.

Lors d'un Atelier organisé en marge de la 28e édition de la Foire de la production nationale, sous le thème "L'entreprise publique face aux défis de l'exportation", ces représentants ont estimé impératif, pour augmenter la capacité concurrentielle des Groupes publics en matière d'exportation, de lever les obstacles logistiques et réduire les coûts du transport, notamment des prestations portuaires.

Dans ce sens, le représentant du Groupe industriel des ciments d'Algérie "GICA", Azzedine Asfirane a relevé que les procédures relatives au transport des marchandises à exporter de l'usine au port constituent un obstacle majeur dans les opérations d'exportation.

Les coûts élevés du transport des marchandises en quantités importantes au niveau des ports et le chargement sur les bateaux engendrent de lourdes charges pour le Groupe, a-t-il affirmé, soulignant la nécessité de revoir à la baisse ces coûts en vue de dynamiser les exportations.

A cet effet, il a plaidé pour l'autorisation des compagnies algériennes d'ouvrir des filiales à l'étranger pour une meilleure gestion du transport et de réaction en cas d'urgence.

APS