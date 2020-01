Monoxyde de carbone : 22 morts depuis le depuis de 2020

Vingt-deux personnes sont mortes asphyxiées par le monoxyde de carbone, depuis le début de l'année 2020, signale un bilan publié, lundi, par la Protection civile. La même source signale, d'autre part, que 194 autres personnes ont pu être secourues par les éléments de ce corps d'intervention durant la même période.

Ces derniers ont, par ailleurs, eu à intervenir, durant les dernières 48 heures, au niveau de 13 wilayas pour porter secours à 58 personnes incommodées par le monoxyde de carbone dégagé par des chauffes-bain ou des appareils de chauffage.

Les services de la protection civile n'ont cessé d'attirer l'attention sur les risques d'intoxication au gaz et au monoxyde, particulièrement durant la période hivernale, des drames qu'elle impute à un manque de prévention des ménages, notamment à travers l'absence de climatisation de leur habitation ou bien encore à l'usage de certains appareils, tels des réchaux, non destiné pour faire chauffer leur maison.

Elle conseille aux citoyens à éviter de boucher les grilles d'aération de leur logement et à penser à le ventiler au moins 10 minutes par jours lorsque

les appareils de chauffage sont en fonctionnement.

Elle les invite, en outre, à noter ou à avoir en mémoire le numéros d'urgence le 14 et le 1021 pour appeler ses services d'intervention et à préciser, lors de leur appel, l'adresse exacte et la nature de l'accident aux fins d'assurer une prise en charge rapide à d'éventuelles victimes.