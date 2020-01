La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Handball en points

Les différentes phases finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de handball masculin en points, avant la 24e édition prévue du 16 au 26 janvier en Tunisie:

- DEROUAZ : L'emblématique entraîneur de la sélection algérienne, Mohamed Aziz Derouaz, reste sans conteste l'artisan de la période dorée du handball national en remportant cinq titres consécutifs de 1981 à 1989.

Il est resté durant son règne invaincu en 24 matches (23 victoires et un nul devant la Tunisie 19-19 en 1981 à Tunis).

- RECORD: Le record de cinq titres consécutifs remportés par l'Algérie entre 1981 et 1989 est toujours debout.

La Tunisie vient en 2e position avec 3 victoires de rang (1974, 1976 et 1979).

L'Egypte, elle, compte deux titres de suite, c'était en 1991 et 1992.

Ce record algérien a encore de beaux jours devant lui.

- FORFAIT: Outre les 97 victoires enregistrées lors de sa participation en phases finales de la CAN, le Sept algérien a gagné 3 matches par forfait contre respectivement le Burkina Faso (1996), la Côte d'Ivoire (2004) et le Nigeria (2006), ce qui aurait pu faire un total de 100 victoires.

Deux autres sélections ont fait défection en phase finale.

Il s'agit de la Namibie (1991) et contre toute attente le Sénégal (2020) qui devait faire partie du groupe D, au sein duquel figure l'Algérie.

- SIMULTANEITE : La sélection algérienne n'avait pas pris part à la toute première édition de la CAN disputée en 1974 en Tunisie.

Motif : elle s'était qualifiée pour le Mondial de la discipline organisé du 28 février au 10 mars en ex-RDA.

Les coéquipiers des anciens internationaux Lemdjadani, les frères Bouzerar, Amara et autre Larbaoui, coachés par le Roumain Mircea Costache, s'étaient qualifiés lors des éliminatoires disputées à l'ONAFEX des Pins maritimes (actuellement SAFEX d'Alger) aux dépens de la Guinée (34-07) et de la Tunisie (14-09).

- ORGANISATION : Dix pays africains ont eu l'honneur d'organiser la phase finale de la CAN.

Les pays maghrébins (Algérie, Tunisie, Maroc) ont eu la part du lion en abritant 12 tournois.

C'est la Tunisie qui vient en tête avec 5 éditions (1974, 1981, 1994, 2006 et 2020), tout comme l'Egypte (1983, 1991, 2004, 2010 et 2016), devant respectivement l'Algérie (4 éditions: 1976, 1989, 2000 et 2014), le Maroc (3: 1987, 2002, 2012) et l'Angola (2: 1985 et 2008).

Cinq autres pays ont accueilli cette fête africaine de la petite balle une seule fois : Congo (1979), Côte d'Ivoire (1992), Bénin (1996), Afrique du Sud (1998) et enfin le Gabon, hôte de la dernière édition en 2018.

La CAN-2022 a été déjà attribuée au Maroc qui en sera à sa 4e phase finale sur ses terres, celle de 2024, qualificative aux Jeux Olympiques de Paris, à l'Algérie.

- FINALES : En 22 éditions de la CAN auxquelles ils ont pris part, les "Verts" ont animé 11 finales devant respectivement la Tunisie (7), l'Egypte (2), la Côte d'Ivoire (1) et le Congo (1).

Le bilan général est positif pour les Algériens (7 victoires contre 4 défaites).

La dernière finale avait eu lieu à Alger en 2014 devant la Tunisie (victoire: 25-21) sous la direction de l'entraîneur Réda Zeguili.

- REGRESSION : Le handball national a connu son pire parcours lors des éditions de 2004 et 2006 en subissant 6 défaites de rang, un bien triste record qui restera dans les annales de la discipline en Algérie.

En outre, les "Verts" ont enregistré lors de l'édition-2018 leur plus mauvais classement (6e) après notamment avoir été battus deux fois par le Gabon (pays organisateur), d'abord en phase de poules (23-24) puis en match de classement (25-26).

- PODIUM : Les gros bras du handball africain, la Tunisie (10), l'Algérie (7) et l'Egypte (6) ont remporté les 23 titres mis en jeu durant toutes les éditions.

En outre, ils totalisent 61 podiums répartis comme suit : Tunisie (23 : 10 or - 7 argent - 6 bronze), Algérie (18 : 7 - 7 - 4) et Egypte (20 : 6 - 8 - 6).

- T.T.R : Trois éditions de la CAN ont été disputées sous forme de T.T.R (tournoi toutes rondes) c'est-à-dire en formule "championnat" où toutes les équipes engagées se rencontrent une seule fois, le premier classé étant déclaré champion.

C'était en 1974 (Tunisie), 1991 (Egypte) et 2000 (Alger).

La Tunisie avait remporté son tournoi, alors que l'Egypte s'était imposée à deux reprises.

- TUNISIE : Le Sept tunisien a réalisé de 2002 à 2018 un parcours unique dans cette compétition, à savoir jouer 9 finales de rang, dont 3 face à l'Algérie (2002, 2012 et 2014) et 6 dont 4 consécutives devant l'Egypte (2004, 2006 - 2008, 2010, 2016 et 2018).

Les Tunisiens, qui organisent la 24e édition, viseront un triple objectif : glaner leur 11e trophée, jouer leur 10e finale de suite et se qualifier pour les JO-2020 de Tokyo.

- ZAMBIE : La sélection zambienne de handball prendra part à la première CAN de son histoire.

C'est le 24e pays, sur un total de 54 que compte le continent africain, qui sera au rendez-vous tunisien.

Pour leur entrée en lice, les Zambiens seront opposés le 16 janvier au redoutable Sept algérien.

