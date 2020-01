Le Président Tebboune rend visite au moudjahid et ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rendu visite, lundi, au moudjahid et ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi en son domicile pour s'enquérir de son état de santé, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rendu visite, lundi après-midi 13 janvier, au moudjahid et ancien ministre Dr Ahmed Taleb Ibrahimi en son domicile pour s'enquérir de son état de santé", précise le communiqué de la Présidence de la République.

Dr Ahmed Taleb Ibrahimi qui "s'est dit profondément ému par cette visite, a remercié le Président de la République pour cette aimable attention, lui souhaitant plein succès pour ses efforts au service de la patrie au plan interne et pour que l'Algérie retrouve la place qui lui sied sur la scène régionale et internationale", ajoute le communiqué.

Après avoir adressé au Dr Ahmed Taleb Ibrahimi ses v£ux de bonne santé et

longue vie, le Président Tebboune l'a informé de certains aspects du changement global engagé, à commencer par la profonde révision de la Constitution, qui doit faire l'objet de la plus large entente nationale possible, poursuit la même source.

A ce propos, Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi a présenté sa vision de l'avenir dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale pour l'édification d'un front interne solide et la protection de l'identité nationale et des valeurs et constantes de la Nation", conclut le communiqué.

APS