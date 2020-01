Afrique : pour une représentation équitable du continent au sein du Conseil de sécurité de l’ONU

Les Etats Africains doivent agir de concert afin qu’ils soient équitablement représentés au sein du Conseil de sécurité des Nations- Unis, a déclaré, lundi à Dakar, la commissaire aux Affaires politiques de l’Union Africaine.

Pour Mme Cessouma Minata Samate, « il est temps d’agir afin que le continent Africain soit équitablement représenté au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

S’exprimant au cours de la réunion de la 8ème Conférence ministérielle du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, consacrée à la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, elle a considéré que ce n’était là que justice pour en faire un organisme « plus représentatif, plus légitime et plus efficace ».

L’Assemblée ministérielle du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement, qui tient ses assises dans la capitale du Sénégal, est composé de représentants de la Guinée Equatoriale, du Kenya, de l’Algérie, de la Libye, de la Namibie, de l’Ouganda, de la République du Congo, du Sénégal, le Sierra Leone et de la Zambie.

Elle a pour mandat de présenter, défendre et vulgariser une position Africaine commune en vue de l’octroi au continent de deux sièges permanents et de deux sièges non permanents au sein du Conseil de sécurité, aux fins de réparer « l’injustice historique » que représente l’absence de l’Afrique au sein de cet organisme ».