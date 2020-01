Coupe d'Algérie (16es de finale) : le CRB Adrar pour l'exploit face à Aïn M'lila

La formation du CRB Adrar (Inter-régions/Sud-ouest) tentera de créer l'exploit, en accueillant samedi l'AS Aïn M'lila (14h00), en match comptant pour la mise à jour des 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football.

Même si l'ASAM bénéficiera de la faveur des pronostics, il n'en demeure pas moins que le club d'Adrar, 9e au classement de son championnat (21 pts), compte jouer son va-tout jusqu'au bout pour espérer poursuivre sa belle aventure dans cette épreuve.

Le CRBA s'est qualifié en 16es de finale en éliminant à domicile le FCB Telagh de la Régionale 1 (2-1), alors que l'ASAM a validé son billet aux dépens de la JS Kabylie (1-0 a.p).

Ces 16es de finale restent encore tronqués de trois rencontres : WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) fixée au dimanche 26 janvier ainsi que ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR) qui se joueront le jeudi 13 février prochain.

Lors de la première partie des 16es de finale, la logique a été plutôt respectée avec la qualification des favoris, dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez l'Olympique Médéa (1-0).

Quatre clubs de l'élite sont passés à la trappe : le NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la JS Saoura.

Samedi / CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila (L1) 14h00 Déjà joués : ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR) 2-1 (a.p) SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2 USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.) 2-0 MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1 Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0 ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 2-1 Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 0-1 AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1) 1-5 CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 1-0 CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 0-1 RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0 (a.p) CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 2-1

Reste à jouer :

Dimanche, 26 janvier :

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00 Jeudi, 13 février : ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) 14h00 Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR) 14h00.