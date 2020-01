Le Président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour.

Le Conseil se penchera notamment sur les dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up.

Un communiqué sera rendu public à l'issue des travaux de cette réunion.

Pour rappel, la réunion du Conseil des ministres, initialement prévue dimanche, se tient ce samedi en raison de la participation du Président Tebboune à la conférence internationale sur la Libye qui aura lieu le jour même à Berlin en Allemagne.