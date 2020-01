Deux éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés à Boumerdes et Tébessa (MDN) ALGER, 18 jan 2020 (APS) -Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, vendredi à Boumerdes et Tébessa, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 17 janvier 2020, deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes/1e Région militaire et Tébessa/5eRM", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "et dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières ont saisi, suite à une opération de fouille et de ratissage menée près des frontières à Béchar/3eRM, une grande quantité de kif traité s'élevant à trois (3) quintaux et 43 kilogrammes", tandis que des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, à Tlemcen et Oran/2eRM, six (6) narcotrafiquants et saisi 56,3 kilogrammes de la même substance".

Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Djanet/4eRM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, 30 personnes et saisi 9 groupes électrogènes, quatre (4) marteaux piqueurs, deux (2) détecteurs de métaux, ainsi que 9 véhicules tout-terrain, deux (2) camions et 51 sacs de mélange de pierres et d'or brut", alors que des détachements de l'ANP "ont déjoué des tentatives de contrebande de 18788 litres de carburant, et ce, suite à des opérations distinctes menées à Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf/5eRM, et Bordj Badji Mokhtar/6eRM".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec à Oran, Aïn Témouchent/2eRM, Annaba et Skikda/5eRM, des tentatives d'émigration clandestine de 124 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tébessa et Tamanrasset", conclut le MDN.