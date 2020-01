Constantine : Commémoration du 65 ème Anniversaire du décès du Chahid Didouche Mourad

La commune de Zighoud Youcef (Nord de Constantine) a commémoré samedi le 65ème anniversaire du décès de commandant de la wilaya II historique, le héros et chahid Didouche Mourad, tombé au champ d'honneur pendant la guerre de libération nationale le 18 janvier 1955, au lieu-dit "Oued Boukerker".

Les autorités civiles et militaires de la wilaya de Constantine, des moudjahidine, des enfants de chouhada et de nombreux citoyens, se sont recueillis à la mémoire des chouhada de la révolution et visité le mémorial dédié au martyr Didouche Mourad dans la région de Oued Boukerker, où ce héros est tombé au champ d’honneur.

A cette occasion, certains moudjahidine de la région ont rappelé, à l’APS, le parcours du chahid Didouche Mourad, surnommé "Si Abdelkader" et né le 13 juillet 1927 à El Mouradia (Alger), en tant que membre du Conseil national de la révolution de l'Algérie et chef de la wilaya II historique (Nord constantinois).

Ils ont également mis l’accent sur l’âge précoce (16 ans) qu’avait Didouche Mourad quand il a créé la section El Amel des Scouts musulmans algériens (SMA) et le Rapide Club d’Algérie alors qu’il n’avait que 20 ans, ajoutant que ce héros, arrêté alors qu'il préparait les élections, avait réussi à s'échapper du tribunal malgré une surveillance accrue.

En 1952, Didouche Mourad s’était rendu en France pour encadrer la lutte au sein des cellules du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), avant de revenir un an après en Algérie (1953) pour contribuer à la préparation effective de la révolution avec un groupe de jeunes militants, à savoir Larbi Ben M’hidi, Mustapha Ben Boulaid, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem.

Le héros Didouche Mourad est tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955, à l’âge de 28 ans dans la bataille de "Douar Souadek", dans la région de Smendou (Nord de Constantine), léguant à ses compagnons d’armes la volonté infaillible d’affronter l'ennemi et transmettre le message aux jeunes générations pour qu’ils réalisent l'ampleur des sacrifices consentis pour l’indépendance du pays.