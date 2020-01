paix et la réconciliation au Mali: M. Bladehane préside une réunion de haut niveau du CSA

M.Rachid Bladehane, secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’Etranger, a présidé dimanche à Bamako dans le cadre de sa visite de travail au Mali, la 4ème réunion de Haut niveau du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) pour la Paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE) Cette réunion qui a regroupé les parties signataires et les membres de la médiation internationale a permis de procéder à une évaluation des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l’Accord.

Ainsi, il a été souligné l’importance de tout entreprendre en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord qui reste la seule option pour un retour définitif et durable de la paix et de la stabilité au Mali, précise la même source.

La réunion a également constitué, ajoute la même source, une occasion pour mettre en exergue l’importance d’imprimer une plus grande régularité aux réunions du CSA en vue de procéder constamment à l’évaluation des questions inscrites à son ordre du jour.

La réunion de Bamako a, par ailleurs, permis de définir les principales questions devant figurer à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSA.

Les travaux de la réunion de haut niveau du CSA seront sanctionnés par l’adoption d’un Communiqué, indique le communiqué des MAE.