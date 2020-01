Le Président Tebboune décide l'envoi d'une caravane d'aides humanitaires au peuple libyen

Le président de la République, M .Abdelmadjid Tebboune, a décidé l'envoi d'une d'aide humanitaire de 100 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de couvertures et autres au profit du peuple libyen, indique lundi un communiqué de la présidence de la République.

"Dans le cadre de la consécration des traditions de solidarité et d'entraide avec le peuple libyen frère, le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a décidé l'envoi d'une caravane d’aides humanitaires composée de cent (100) tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de couvertures et autres en vue d’atténuer les effets de la crise que vit le peuple libyen frère", lit-on dans le communiqué.

"Ces aides humanitaires destinées à la population de la région de Ghadamès et ses alentours se veulent un gage d'affection et de fraternité, intervenant après celles déjà envoyées par l’Algérie dont les dernières remontent au 4 janvier courant", a précisé le communiqué, ajoutant qu'elles "sont l'expression de l’engagement de l’Etat algérien et de sa solidarité avec le peuple libyen afin qu'il puisse surmonter la crise qu’il traverse, avec sa décision souveraine et le consensus de toutes ses composantes, loin de toute immixtion étrangère", a souligné le communiqué.

Le Croissant rouge algérien (CRA) a conclu récemment un accord bilatéral avec son homologue libyen visant le renforcement du partenariat dans le domaine humanitaire, l’échange d'expertises et la coordination des programmes.

APS