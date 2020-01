Championnats d'Afrique de cross-country: la sélection nationale dégagée après le National d'Oran

La liste des représentants algériens aux prochains Championnats d'Afrique de cross-country, prévus le 8 avril à Lomé (Togo), sera arrêtée après le Championnat national qui aura lieu le 29 février à Oran, a indiqué mardi la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

"La sélection nationale ne fera pas le déplacement à Lomé pour du tourisme.

Notre but est de réussir un bon parcours pendant ces Championnats d'Afrique et pour atteindre cet objectif, nous devons prendre uniquement les meilleurs", a expliqué, dans une déclaration au site de la FAA, le Directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkrim Sadou.

Ce dernier avait relevé en effet pendant le cross Abdou-Seghouani, disputé samedi à Alger, que le niveau des coureurs était "tout juste moyen" et que ce sont "les athlètes les plus en forme actuellement qui se sont montrés les plus forts".

Conscient que le niveau sera beaucoup plus élevé à Lomé, du fait que les prochains Championnats d'Afrique verront la participation des meilleurs crossmen du continent, le DEN a insisté sur l'obligation de ne sélectionner que les meilleurs, surtout que l'Algérie espère jouer les premiers rôles.

"Pour nous, il est hors de question de prendre part à ces Championnats d'Afrique dans le seul but d'y participer.

Nous ne voulons pas voir nos athlètes occuper des places de figurants.

D'où l'obligation pour les athlètes qui doivent être du voyage de confirmer au National", a-t-il une nouvelle fois insisté.

Le National du 29 février à Oran sera précédé du Challenge Bouzid-Saâl, prévu le 25 du même mois à Sétif.

Là encore, les internationaux algériens de cross devront faire bonne impression pour espérer être sélectionnés.

