Super Division – 9e manche : le GSP et le WOB intraitables

Le duo GS Pétroliers – WO Boufarik, leaders des groupes A et B, continue de mener la dance dans le championnat national de basketball, Super Division, à l‘issue de la 9e journée dans la dernière partie s’est déroulée mardi.

Scindée en trois manches, la 9e journée de la Super Division a été à l’image des précédentes journées. Fidèles à leur statut, les cadors ont dicté leur loi notamment dans les deux derbies algérois, comptant pour le groupe A. En effet, le GSP a corrigé le TRA Draria (59-99), alors que le NA Husseïn Dey a pris le meilleur sur le Rouiba CB (65-72).

Pour sa part, le WOB a déroulé face à l’USM Blida (62-93) dans le derby de la Mitidja.

A noter que deux rencontres, programmées vendredi, ne se sont pas jouées. Il s’agit de CRB Dar El Beida - US Sétif et USM Alger - PS El Eulma. La première n’a pas eu lieu en raison de la défaillance de l’appareil des 24 secondes, alors que la seconde ne s’est pas déroulée à cause d’une panne d’électricité.

Concernant le match CSC Gué de Constantine - NB Staouéli, il a été reporté au mardi 11 février.

Groupe A : CSMBB Ouargla - ES Cherchell 72 - 62 CRB Dar El Beida - US Sétif non joué OMS Miliana - OS Bordj Bou Arréridj 77 - 82 Rouiba CB - NA Husseïn Dey 65 - 72 TRA Draria - GS Pétroliers 59 - 99 Classement : Pts J 1 GS Pétroliers 16 8 2 Rouiba CB 14 8 3 TRA Draria 14 8 4 CRB Dar El Beida 14 8 5 NA Husseïn Dey 13 8 6 OMS Miliana 12 8 7 OSBB Arreridj 09 8 8 US Sétif 09 8 9 ES Cherchell 08 8 10 CSMBB Ouargla 06 8