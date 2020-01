75ème anniversaire de l’ONU : Guterres identifie les défis que doit affronter l’humanité

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à répondre aux défis que doit affronter l’humanité dont la paix, et l’urgence climatique, estimant important, "non pas de célébrer le passé, mais de regarder vers l’avenir".

Présentant ses priorités pour 2020 à l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Guterres, selon le Site officiel de l'ONU, a indiqué qu'en cette année qui marque le 75ème anniversaire de l’Organisation, M.

Guterres a identifié les défis que doit affronter l’humanité, dont les tensions géostratégiques mondiales, la crise climatique "existentielle", une méfiance croissante des peuples partout dans le monde et le "côté obscur" du monde numérique.

Concernant la paix et la sécurité internationale, M. Guterres a appelé à renforcer les capacités de médiation et les outils pour préserver la paix, soulignant que la prévention doit guider l’action de l’ONU.

"Nous devons créer les conditions propices à des opérations efficaces d'imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme par nos partenaires régionaux, conformément au chapitre VII de la Charte et avec un financement prévisible", a-t-il dit, particulièrement en Afrique, "du Sahel au lac Tchad".

Le chef de l’ONU a également appelé à répondre à "la menace de la catastrophe climatique", estimant que lors de la prochaine conférence sur le climat (COP26) à Glasgow, les gouvernements "doivent apporter le changement transformationnel dont notre monde a besoin et que les gens exigent, avec une ambition beaucoup plus forte", en matière d'atténuation, d'adaptation et concernant la finance.

Il ne reste que 10 ans pour réaliser les 17 Objectifs de développement durable (ODD) que tous les Etats membres de l’ONU se sont engagés à atteindre mais le monde accuse du retard.

Afin de le combler, les Nations Unies lancent une décennie d'action pour atteindre les ODD d'ici à 2030.

Cette décennie "est essentielle pour parvenir à une mondialisation équitable, stimuler la croissance économique et prévenir les conflits", a poursuivi le chef de l'ONU, indiquant que "nous tirerons parti du système de développement des Nations Unies réformé pour impliquer les partenaires du niveau local au niveau mondial".

Sur un autre volet, M. Guterres a également appelé les Etats à regagner la confiance de leurs peuples qui "s’érode", comme en témoignent les nombreuses manifestations dans le monde.

"Ecoutez les gens. Ouvrez de nouveaux canaux pour que tous soient entendus et trouvent un terrain d'entente", a-t-il dit, leurs rappelant qu’ils doivent respecter la liberté de réunion et d'expression pacifiques et protéger l'espace civique et la liberté de la presse.

Face au "côté obscur du monde numérique", le Secrétaire général de l'ONU, a appelé à mettre la technologie "au service du bien", appelant à "( ) instaurer de l’ordre dans cet espace sans foi ni loi qu’est devenu le cyberespace".

Il a déploré toutefois, le fait que les terroristes, et "tous ceux qui sèment la haine", exploitent l'Internet et les médias sociaux.

Les Nations Unies estiment que la cybercriminalité coûtera 6.000 milliards de dollars par an en 2021, redoutant que "le cyberespace risque d’être divisé en deux".

Dans ce sillage, M. Guterres a dit que "nous devons lutter contre la fragmentation numérique en encourageant la coopération à l’échelle mondiale", estimant que l'année à venir, sera "cruciale pour notre avenir commun" et que les hommes et les femmes du monde entier "en fassent partie".

"En ce 75ème anniversaire, prenons les décisions difficiles qui s’imposent afin d’assurer un avenir pacifique pour tous", a-t-il conclu.

Marquée par la célébration du 75e anniversaire de l'organisation onusienne, l'année 2020, verra le lancement de la Décennie d’action en faveur des ODD, avait déclaré début janvier, M. Guterres, assurant que le plan de marche de l'ONU, sera dirigé vers une mondialisation équitable.

L’Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945 pour soutenir l’action collective en faveur de la paix, du développement et de l’exercice universel des droits de la personne.

APS