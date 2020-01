Le Président Tebboune reçoit les MAE participant à la réunion des pays voisins de la Libye

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi à Alger, les ministres des Affaires étrangères ayant pris part à la réunion des pays voisins de la Libye.

Il s'agit du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramédes, du ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Chérif Mahamat Zene, du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères chargé d'assurer l'intérim au ministère des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji.

Etaient présents également, l'ambassadeur de la République d'Egypte en Algérie, Aymen Macharfa et des représentants des ministères des Affaires étrangères du Niger et du Soudan.

Cette audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et du Secrétaire d'Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beladehane.

L'Algérie a abrité jeudi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye dans le cadre de ses efforts diplomatiques soutenus visant à renforcer la coordination et la concertation entre les pays voisins de la Libye et les acteurs internationaux afin d'accompagner les Libyens dans le processus de règlement politique de la crise à travers un dialogue inclusif et de permettre à ce pays frère de dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse et de construire un Etat des institutions où prévaudra la sécurité et la stabilité.

APS