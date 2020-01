L'Algérie a réitéré mercredi son soutien "fort et indéfectible" à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat palestinien "indépendant et souverain avec Al Qods-Est comme capitale", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Suite à l'annonce de ce qui est appelé le "deal du siècle", l'Algérie "réitère son soutien fort et indéfectible à la cause palestinienne et au droit imprescriptible et inaliénable du peuple palestinien frère à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain avec Al Qods-Est comme capitale", souligne le communiqué.

Réaffirmant qu"'aucune solution ne saurait être envisagée sans l'association des Palestiniens, notamment quand il s'agit d'une solution contre leurs intérêts", l'Algérie a exprimé son "attachement à l'Initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth lors du sommet de la Ligue arabe, qui est basée sur le principe du retrait total de l'ensemble des territoires arabes occupés en contre-partie d'une paix dans le cadre de la légitimité internationale et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 et 338", selon la même source.

L'Algérie qui a appelé à "faire preuve de sens de responsabilité", "exhorte les palestiniens à resserrer les rangs et à parler d'une seule voix", en insistant sur "l'importance de la coordination de l'action arabe et internationale pour dépasser cet impasse".