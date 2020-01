Un terroriste, candidat à l'exécution d'un attentat kamikaze à Alger, capturé

Un terroriste, qui était candidat à l'exécution d'un attentat kamikaze visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale, en utilisant une ceinture explosive, a été capturé mercredi à Birtouta (Alger) par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a capturé, le 29 janvier 2020, dans la commune de Birtouta à Alger/1eRM, le terroriste recherché "R. Bachir".

Ce dernier était candidat à l'exécution d'un attentat kamikaze visant les marches pacifiques dans le centre de la capitale, en utilisant une ceinture explosive", précise la même source.

Par ailleurs, et "dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, à Ain-Safra, wilaya de Nâama/2eRM, deux (2) narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé d'une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre quintaux et quatre-vingt-six kilogrammes", ajoute le communiqué.

"Ces opérations viennent s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain et confirment la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'ANP et les différents services de sécurité, à préserver la sécurité du territoire national, et à déjouer toute tentative de porter atteinte à la stabilité du pays", souligne le MDN.

APS