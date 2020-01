Jijel : bientôt des caméras de surveillance à travers la ville

Des caméras de prévention et de surveillance seront prochainement installées à travers de nombreuses artères de la wilaya de Jijel, a annoncé jeudi le chef de Sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire de police Djamel Eddine Bousoltane.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée au bilan des activités de l’année 2019 des services de ce corps sécuritaire, le même officier a indiqué que toutes les procédures administratives relatives à l’installation de ces équipements ont été achevées en plus de l’identification des endroits où ces caméras seront implantées.

Selon ce même commissaire, 486 lieux répartis à travers la wilaya verront l’installation de 1.600 caméras dont 308 au chef-lieu, au niveau de 151 points de contrôle, en attendant le lancement "prochainement" de l’opération de montage et de fixation des caméras.

Des caméras consacrées à la lecture des plaques d’immatriculation des véhicules aux entrées et sorties de la ville de Jijel en vue de détecter des véhicules suspects et recherchés, seront également installées, a ajouté la même source.

S’agissant du volet communication, 233 campagnes de sensibilisation autour de la sécurité routière, des dangers de la drogue et des substances psychotropes et la mauvaise utilisation de l’Internet et des réseaux sociaux, ciblant la catégorie des jeunes, en particulier les élèves des établissements scolaires ont été organisées durant la même période à l’initiative des services de ce corps de sécurité, a signalé la même source.