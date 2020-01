Agriculture: installation de six commissions sectorielles

Six commissions du secteur agricole ont été installées jeudi par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République pour la promotion de la production agricole locale et la réduction des importations.

Il s'agit d'une commission chargée de mettre en place un institut national de l’agriculture saharienne, une autre chargée du suivi de la filière lait et de sa distribution, une commission dédiée à la problématique de l’irrigation, une autre pour le foncier agricole, une commission chargée de la lutte contre la bureaucratie et enfin d’une commission dédiée à l’approvisionnement continu du marché national en viandes.

Tenant un discours devant les cadres et les responsables locaux du secteur, M. Omari a fait savoir qu’il s’agira, à travers ces commissions, de prendre en charge plusieurs dossiers importants du secteur de l’agriculture, notamment à travers la facilitation des procédures administratives, la lutte contre la bureaucratie et le soutien des investissements notamment au niveau des filières à importance stratégique.

Cette démarche entre dans le cadre de la promotion du produit national et du développement de la production de matière première au profit de l’industrie nationale de transformation, a-t-il expliqué.

Parmi les objectifs de ces groupes de travail, il s’agira de proposer des solutions visant à accélérer les procédures pour la création de coopératives agricoles et la mise en place d’organismes interprofessionnels dans l’ensemble des filières, dans un cadre transparent et efficace, a-t-il ajouté.

APS