Coupe d’Algérie : ES Sétif – CS Constantine grande affiche des 8es de finale

Le derby de l’Est, ES Sétif – CS Constantine, sera la grande affiche des 8es de finale de la Coupe d’Algérie, dont le tirage au sort a eu lieu ce jeudi au Centre de regroupement au centre technique national de Sidi Moussa (CTN).

Outre le big match ESS-CSC, l’Est du pays aura droit à un second derby animé par deux autres pensionnaires de la Ligue 1, à savoir, l’AS Aïn M’lila et le CA Bordj Bou Arreridj.

De son côté, le CR Belouizdad, tenant du trophée, ira défendre son titre dans la capitale des Zibans face à l’US Biskra, dans une autre empoignade entre équipes de l’élite.

Pour sa part, le WA Boufarik, équipe de la Division Nationale Amateur (DNA), a hérité du MC Oran. Tombeur du MC Alger au tour précédent, le WAB devra rééditer le même exploit face aux Hamraoua pour continuer l’aventure dans l’épreuve populaire.

A noter que les deux dernières rencontres des 16es de finale, Paradou AC - MCB El Bayadh et ASM Oran - USM Alger, auront lieu le jeudi 13 février (14h00).

Pour rappel, les matchs des 8es de finale sont programmés pour le 12 et le 13 février. Quant aux quarts de finale, la phase aller aura lieu entre le 10 et le 11 mars, alors que la phase retour se jouera entre le 20 et le 21 du même mois.

Résultat complet du tirage au sort :

Match 1 : WA Boufarik – MC Oran

Match 2 : USM Bel Abbès – USM Annaba

Match 3 : vainqueur (ASM Oran - USM Alger) – ASO Chlef

Match 4 : Amel Boussaâda – RC Arbaâ

Match 5 : US Biskra – CR Belouizdad

Match 6 : AS Aïn M’lila – CA Bordj Bou Arreridj

Match 7 : ES Sétif – CS Constantine

Match 8 : ES Guelma – vainqueur (Paradou AC - MCB El Bayadh)

Affiches des quarts de finale :

Vainqueur 6 - Vainqueur 7

Vainqueur 2 - Vainqueur 4

Vainqueur 8 - Vainqueur 3

Vainqueur 5 - Vainqueur 1

Radio Algérie Multimédia