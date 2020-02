Tizi-Ouzou : Appel au président de la République pour visiter la wilaya

Des organisations de jeunesse et de la société civile locale ont appelé jeudi à Tizi-Ouzou le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à visiter la wilaya pour sa première sortie au niveau national.

Les organisateurs de cette rencontre abritée à l’hôtel Ittourar, à la sortie Sud de la ville, ont lancé un "appel solennel" au président de la République pour "faire de la wilaya de Tizi-Ouzou sa première destination au niveau national" et en faire "le point de départ de la concrétisation de ses promesses et engagements".

Une visite dont la wilaya, est-il ajouté "qui a beaucoup donné à l’Algérie à travers son Histoire, a grandement besoin pour secouer l’état léthargique de son développement et la doter de projets à même de permettre de relancer son essor économique et social au profit des populations".

La nouvelle réalité engendrée par les élections présidentielle du 12 décembre dernier constitue, "une étape nouvelle qui ouvre la voie à l’édification d’une nouvelle république réclamée par l’ensemble du peuple algérien dans le cadre de l’'unité et des constances nationales" ont soutenu les rédacteurs de l’appel.

A cet effet, et conscients, ont-ils souligné, que "le processus de réformes engagées par le président de la République émane d’une conviction et une volonté sincères", ils ont appelé "l’ensemble des forces vives de la société à se rassembler autour du programme du président de la République et contribuer à l’enrichissement et au développement du projet national".

Dans cet esprit, un appel est également lancé à l’ensemble de la société civile pour "participer au dialogue et à la concertation entre les différentes sensibilités de la société pour renouer la confiance entre les institutions de l’Etat et le peuple" et aussi "permettre à la jeunesse d’accéder aux postes de commandes et contribuer à la construction de l’Algérie nouvelle.

Saluant, en outre, "le rôle prépondérant de l'armée nationale populaire (ANP) dans la préservation et la défense du pays", les organisateurs de cette rencontre ont insisté sur "l’impératif de se consolidation des institutions de l’Etat et du rassemblement autour de l’institution militaire, rempart contre toutes les tentatives visant l’Algérie".