Super Division – 11e journée : Le GSP roi des derbies algérois

Le GS Pétroliers a damé le pion au NA Hussein Dey (79-82), à l’occasion de la grande affiche de la 11e journée du championnat national de basketball, Super Division, disputée ce vendredi.

Annoncé comme un véritable match piège pour les Pétroliers, le champion d’Algérie en titre a bien négocié cette partie. Toutefois, ce nouveau derby de la capitale n’était pas gagné d’avance contre une coriace équipe husseindéenne. Chez eux, les Sang et Or ont fait le forcing durant la première mi-temps avant de s’essouffler à la fin du 3e quart temps (58-63). Les protégés de Sofiane Boulahya ont profité de la baisse de régime de leur hôte pour prendre les choses en main et ainsi aligner leur 11e succès de suite (79-82).

De son côté, le TRA Draria, dauphin du GSP, a chuté à l’extérieur sur le parquet de l‘OS Bordj Bou Arréridj (52-49). Le TRAD s’est vu rejoindre à la seconde place par le CRB Dar El Beida et le Rouiba CB. Les deux autres formations algéroises ont battu respectivement l’ES Cherchell (81-56) et l’US Sétif (42-88).

Quant à CSMBB Ouargla, ce dernier a raté de peu sa première victoire de la saison, tenu en échec par l’OMS Miliana (65-67).

Le WOB imbattable

À l’image du GSP, le WO Boufarik continue de régner en maître sur le groupe B. La nouvelle victime de la formation de la Mitidja a pour nom le NB Staouéli. Face aux camardes du Serbe, Djokovic, le NBS s’est incliné sur le score sans appel de 101 à 82.

Pour sa part, le CSC Gué de Constantine a confirmé sans bonne santé du moment en allant gagner à Bordj Bou Arreridj face à l’IRBBA (60-79). L’USM Alger a pris le meilleur sur l’ASS Oum Bouaghi (75-66), idem pour le PS El Eulma hôte de l’USM Blida (78-61), alors que l’O. Batna a brillé hors de ses bases en gagnant face à l’AB Skikda (76-86).

Groupe A : CSMBB Ouargla - OMS Miliana 65 - 67 NA Hussein Dey - GS Pétroliers 79 - 82 US Sétif - Rouiba CB 42 - 88 CRB Dar El Beida - ES Cherchell 81 - 56 OS Bordj Bou Arréridj - TRA Draria 52 - 49 Classement : Pts J 1 GS Pétroliers 22 11 2 TRA Draria 18 11 3 CRB Dar El Beida 18 10 4 Rouiba CB 18 11 5 NA Husseïn Dey 17 11 6 OSBB Arreridj 17 11 7 OMS Miliana 17 11 8 US Sétif 12 10 9 ES Cherchell 11 11 10 CSMBB Ouargla 11 11