Ligue des champions – Groupe C (6e J) : l’USMA sort par la petite porte

L’USM Alger a été tenue en échec par les Angolais du Petro Atletico (2-2), en match comptant pour la 6e et dernière journée de la poule C de la Ligue des champions d’Afrique, ce samedi au stade du 20 Août 1955 (Alger).

Dans un match pour l’honneur animé par deux équipes déjà éliminées, les Usmistes ont quitté la plus prestigieuse des compétitions continentales par la petite porte.

Pourtant, ce premier succès dans cette épreuve semblait acquis après que les Rouge et Noir aient pris une avance de deux buts sur des réalisations signées Mahious (32’) et Ardji (69’). Toutefois, les Angolais ont réussi à recoller au score dans les dix dernières minutes grâce à Tony (80’) et Picas (81’).

Incapable de gagner le moindre match, l’USMA termine dernière de son groupe avec trois petits points.

Pour rappel, les deux qualifiés pour les quarts de finale dans cette poule C sont les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (1e – 14 pts) et les Marocains du Widad de Casablanca (2e – 9 pts). Ces derniers se sont affrontés à Pretoria (Afrique du Sud) dans une partie qui est revenue à la formation de la nation arc-en-ciel (1-0).

Le point sur le groupe C :

# Equipes J G P N +/- Pts 1 Mamelodi Sundowns 6 4 0 2 + 6 14 2 Wydad Casablanca 6 2 1 3 + 4 9 3 Petro Atlético 6 0 2 4 - 6 4 4 USM Alger 6 0 3 3 - 4 3