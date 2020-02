Ligue des champions – Groupe D (6e J) : la JS Kabylie termine avec les honneurs

La JS Kabylie a pris le meilleur sur la formation tunisienne de l’ES Tunis (1-0), ce samedi à Tizi Ouzou, à l’occasion de la 6e et dernière journée du groupe D de la Ligue des champions d’Afrique.

En dépit du fait qu’elle ne soit plus concernée par les quarts de finale de cette compétition, au même titre que l’USM Alger, la JS Kabylie a réussi tout de même à quitter l’épreuve avec les honneurs.

Pour leur dernière sortie, les Canaris ont réussi à mettre fin à l’exceptionnelle série de 20 matchs sans la moindre défaite du double tenant du trophée continental. Après une première période durant laquelle aucun des deux protagonistes n’a réussi à débloquer ce derby Maghrébin, les Vert et Jaune ont su trouver la faille dans la défense adverse grâce à Hamroun (56’).

Grâce à ce succès, le second dans le quatuor D, la JSK termine à la 3e position avec 7 unités.

Dans l’autre match du groupe, le Raja de Casablanca (Maroc) s’est imposé face aux Congolais de Vita Club (1-0).

Après six manches, les deux billets pour les quarts de finale ont été décrochés par l’ES Tunis et le Raja de Casablanca, respectivement, premier et second avec 11 unités, alors que la JSK (3e – 7 pts) et le Vita Club (4e – 4 pts) sont passés à la trappe.

Le point sur le groupe D :

# Equipes J G P N +/- Pts 1 ES Tunis 6 3 1 2 + 4 11 2 Raja Casablanca 6 3 1 2 + 2 11 3 JS Kabylie 6 2 3 1 - 3 7 4 Vita Club 6 1 4 1 - 2 4

