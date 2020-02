Coupe d’Algérie : le GS Pétroliers domine la 2e manche

Les cyclistes du Groupement Sportif des Pétroliers (GSP) ont confirmé leur domination samedi à Tébessa en remportant chez les séniors la seconde manche du tour d'Algérie cyclisme 2020 au terme de trois jours de compétition.

Les sociétaires du GSP Abdallah Benyoucef, Lalouchi Smaïl et Krim Had Bouzid ont dominé la troisième et dernière étape en occupant les trois premières places chez les séniors.

Chez les juniors, la première place est revenue au cycliste, Zaki Boudar du club El Majd de Blida devant Salah-Eddine Cherki du club Amel El-Maleh (Ain Temouchent) et en troisième position Hamza Amari du GSP.

Quarante huit (48) cyclistes ont participé chez les séniors et juniors à cette ultime étape de 120 km (Tébessa-El Hammamet) de cette compétition organisée par la fédération algérienne de cyclisme (FAC) de concert avec l’association Crispine de cyclisme et la direction de la jeunesse et sports.

Le maillot jaune est revenu chez les juniors à Hamza Amari du GSP et à Hamza Yacine également du GSP chez les séniors.

Au classement par équipes séniors, la première place a été raflée par le GSP suivi par la Jeunesse sportive de Draria (Alger) tandis que chez les juniors la première place est revenue à l’association sportive Oued Tlélat (Oran) et la seconde au club El Majd de Blida.

Le président de la FAC Kherieddine Barbari a estimé que l’organisation de la manche de Tébessa de la coupe d’Algérie cyclisme a été "un succès" et une opportunité pour la wilaya de relancer le sport de la petite reine après son déclin ces dernières années.

Il a invité à l’occasion les adeptes de ce sport à former des associations et la ligue de wilaya pour encadrer la discipline.

Le responsable de la FAC a annoncé l’organisation mars prochain à Biskra et Batna de la troisième manche de la coupe d’Algérie de cyclisme et a considéré que cette compétition constitue une bonne préparation pour les éléments de la sélection nationale qui participeront prochainement aux championnats d'Afrique aux Iles Maurice puis aux Jeux olympiques à Tokyo (Japon).

