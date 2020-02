16e journée – 1ère Partie : bonne opération pour le MC Oran

Le MC Oran a damé le pion à l’USM Bel Abbès (1-2) dans le derby de l’Ouest comptant pour la première partie de la 16e journée du championnat national de Ligue 1, jouée ce samedi.

C’est parti pour la seconde phase de l’exercice 2019-2020. La trêve hivernale a pris fin cet après-midi avec le retour à la compétition pour huit des seize pensionnaires de la Ligue 1.

L’ASAM s’offre le MCA

Pour le MC Alger, second au classement, cette deuxième manche débute de la même manière qu’avait terminé la première. En effet, les Vert et Rouge ont été battus par l’AS Aïn M’lila sur le plus petit des scores (1-0). Après avoir résisté durant toute la rencontre, la défense du doyen a flanché dans les ultimes secondes.

Eliminé en 16es de finale de la Coupe d’Algérie, par le WO Boufarik, le MCA trébuche à nouveau en championnat après sa dernière défaite concédée à domicile face à l’ES Sétif. Pour sa part, l’ASAM réalise une bonne opération, malgré le huis clos, et remonte de la 10e à la 7e position (22 pts).

Le MCO piège l’USMBA

Le derby de l’Ouest USM Bel Abbès – MC Oran est revenu aux Hamraoua (1-2). Profitant de la mauvaise passe que traverse son hôte, le MCO a réalisé l’entame de match parfaite en ouvrant la marque dès la 4e minute sur un but contre son camp de Saad. Cueillis à froid, les Bélabessiens ont mis du temps pour recoller au score. En effet, il a fallu attendre la dernière minute de la première mi-temps pour assisté à l’égalisation des protégés de Yaiche signée Litt (45’).

De retour des vestiaires, La Mekerra a présenté un meilleur visage, toutefois, la réussite a été du côté des Oranais. À la 63e minute, Nadji a profité de la maladresse d’un défenseur adverse pour lui chiper le ballon et aller inscrire le but de la victoire de son équipe.

À la faveur de ce succès, le MCO grimpe de la 8e à la 5e place (23 pts), alors que l’USMBA recule de deux rangs (8e – 22 pts).

Le CSC revient de loin, la JSS rate le coche

À Constantine, le CSC est revenu de très loin face à la JS Saoura (2-2). Dans une partie, jouée également à huis clos, où chaque équipe a eu sa mi-temps, les Aiglons du Sud ont pris les devants en scorant à deux reprises par l’entremise de Yahia Cherif (10’, 22‘).

En seconde période, les Sanafir sont revenus sur la pelouse du stade Hamlaoui avec plus de motivation et de détermination. Belkacemi (56‘, 78’) a répondu à Yahia Cherif en signant un doublé également.

Pour ce qui est du match ASO Chlef - NC Magra, ce dernier s’est soldé sur un score blanc (0-0).

La suite de cette 16 journée s’étalera du lundi au jeudi avec au programme : CR Belouizdad - CABB Arréridj, ES Sétif - USM Alger, JS Kabylie - NA Husseïn Dey et Paradou AC - US Biskra.

Résultats des rencontres : AS Aïn M'lila - MC Alger 1 - 0 CS Constantine - JS Saoura 2 - 2 ASO Chlef - NC Magra 0 - 0 USM Bel Abbès - MC Oran 1 - 2 Lundi : CR Belouizdad - CA Bordj Bou Arréridj 16h00 Mardi : ES Sétif - USM Alger 17h00 Mercredi : JS Kabylie - NA Husseïn Dey 18h45 Jeudi : Paradou AC - US Biskra 17h00

Classement : # ÉQUIPE J PTS 1 CR Belouizdad 15 29 2 MC Alger 16 27 3 JS Kabylie 15 24 4 USM Alger 15 24 5 MC Oran 16 23 6 CS Constantine 16 23 7 AS Aïn M'lila 16 22 8 USM Bel Abbes 16 22 9 ES Sétif 15 20 10 JS Saoura 16 20 11 CA Bordj Bou Arreridj 15 19 12 Paradou AC 15 18 13 ASO Chlef 16 18 14 NC Magra 16 17 15 NA Hussein Dey 15 15 16 US Biskra 15 14

