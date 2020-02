Super Division - 4e journée : le NRBBA seul aux commandes

Le NR Bordj Bou Arreridj est seul patron du championnat national de volleyball. Les Bordjiens se sont emparés des commandes de la Super Division à la faveur de leur succès enregistré, à domicile, face à l’OMK El Milia, à l’occasion de la 4e journée disputée samedi.

Il est désormais seul en tête de la Super Division. Alors qu’ils étaient deux à se partager la première place du classement, le NRBBA s’est installé sur le fauteuil de leader après avoir pris le meilleur sur l’OMK (3-1), ex-coleader.

Dans ce match au sommet, entre deux équipes invaincues depuis l’entame de la saison, les Bordjiens ont fait le plus dur en s’adjugeant les deux premiers sets (25-21 et 25-19). Par la suite, le champion d’Algérie en titre a connu une petite baisse de régime ce qui a permis aux visiteurs de revenir à 2 sets à 1 (17-25). Le NRBBA a ensuite repris les choses en main en remportant le quatrième et dernier set (25-20) et poursuit ainsi sa série d’invincibilité.

De son côté, le OMK enregistre son premier revers et recule à la seconde position (9 pts). Une place que la formation de l’Est partage avec le GS Pétroliers tombeur du WA Tlemcen (3-0).

À Sétif, le derby des Hauts Plateaux animé par l’EF Aïn Azel et l’ES Sétif a tenu toutes ses promesses. Cette belle empoignade est allée au tie-break avec une belle victoire de l’Etoile sétifienne (2-3).

Concernant les autres rencontres, l’ES Tadjenanet réalise la passe de trois en disposant du NC Béjaïa (3-1), la JSC Ouled Adouane renoue avec la victoire en dominant le RC M'sila (3-0), alors que le MB Béjaïa s’est imposé dans la ville des roses face à l’ASV Blida (1-3).