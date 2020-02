Le Président Tebboune s'entretient en tête à tête avec son homologue tunisien

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, dimanche à Alger, en tête à tête avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed qui effectue une visite d'Etat en Algérie.

Le Président tunisien est arrivé dans la matinée en Algérie pour une visite d'Etat, à l'invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux chefs d'Etat auront, lors de cette visite, des entretiens sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères, et évoqueront les situations internationale et régionale, particulièrement en Libye et en Palestine occupée.

Les entretiens élargis aux membres des deux délégations

Les entretiens entre le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien, Kaïs Saïed, ont été élargis dimanche à Alger aux membres des deux délégations.

Ont pris part à ces entretiens, côté algérien, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Ayadi et le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence, Belaïd Mohand Oussaïd.

Côté tunisien, les membres de la délégation accompagnant M. Saïed ont assisté à ces entretiens.

