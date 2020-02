Rencontre régionale de la protection civile sur la gestion des plans de formation

Une rencontre régionale sur la gestion des plans de formation du corps de la protection civile s’est ouverte, dimanche, à l’unité principale de la Protection civile de Médéa, en présence de représentants de treize structures de la protection civile du centre du pays.

Initiée dans le but d’élever le niveau opérationnel des unités d’intervention, les adapter aux nouvelles exigences en matière de gestion des crises majeurs et l’optimisation des connaissances acquises au fil des années, cette rencontre, qui s’étalera jusqu’au 6 du mois courant, va "se focaliser sur l’actualisation des précédents plans de formation, la collecte de données et d’informations inhérentes à ce sujet ", a indiqué le directeur local de la protection civile, le colonel, Mohamed Chaahb El-Ain.

Un travail qui va permettre, selon cet officier, d’élaborer un plan d’entrainement et d’intervention "uniformisé et adapté aux différentes missions dévolues à ce corps", ajoutant que l’objectif principal est de "renforcer le niveau d’opérabilité" des effectifs rattachés à la protection civile et "pouvoir gérer toutes les situations d’urgence quelque soit le degré de gravité, l’ampleur ou la complexité".

Les recommandations et les propositions qui vont sanctionner les rencontres régionales, programmées par la direction générale de la protection civile, serviront à mettre en place de nouveaux programmes de formation, tant à l’échelle national que local, l’introduction de techniques et méthodes d’intervention modernes et adaptées aux exigences du terrain, de revoir aussi certaines méthodes dépassées, a-t-il conclu.

