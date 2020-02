Musée du football mondial de la FIFA: plus de 160 000 de visiteurs en 2019

Pas moins de 161 700 visiteurs ont passé les portes du Musée du Football mondial de la FIFA à Zurich en 2019,a annoncé mardi l'instance internationale sur son site officiel.

Pour la deuxième année consécutive, le musée bat ainsi son record annuel en termes de nombre d’entrées pour ses expositions et autres événements culturels.

Ces douze derniers mois, 33 600 visiteurs supplémentaires ont aussi pu profiter des expositions itinérantes organisées à l’étranger, précise la FIFA.

"Nous sommes fiers d’avoir atteint l’objectif que nous nous étions fixé il y a deux ans, à savoir d’augmenter durablement et sensiblement la fréquentation", explique Marco Fazzone, directeur du Musée du Football mondial de la FIFA.

"Voir que près de 50% de nos visiteurs viennent de l’étranger est une autre satisfaction car nous voulions devenir une des principales attractions touristiques de Zurich." L’année 2019 a aussi été celle du 500 000ème visiteur depuis l’ouverture des portes du musée.

Entre le 28 février 2016 et le 31 décembre 2019, ce sont 655.600 personnes au total qui se sont rendues au musée de Zurich (527.800) ou dans ses expositions itinérantes (127.800).

"Nous sommes heureux que nos expositions de Zurich et Paris aient pu jouer un rôle dans la promotion du football féminin en 2019 et, grâce à nos nouvelles acquisitions, nous allons continuer de sensibiliser les visiteurs à son histoire", poursuit Marco Fazzone.

"Pour l’exposition ‘FOOT ET MONDE ARABE’, nous avons pour la première fois collaboré avec l’Institut du monde arabe de Paris, une institution culturelle de renom, et montré combien les liens pouvaient être étroits entre le football d’une part et l’histoire, la culture et la société du monde arabe d’autre part, et ce depuis les origines de notre sport - vers les années 1880 -jusqu’au début du XXIème siècle, sans manquer d’évoquer les nombreuses stars du ballon rond issues de cette partie du monde ainsi que l’influence exercée sur le terrain comme en dehors." Pour 2020, le Musée du football mondial de la FIFA a prévu d'accueillir des activités aussi variées qu'interactives qui seront communiquées au printemps.

