Super Division - 12e journée : la logique respectée

La 12e journée du championnat national de basketball, disputée mardi, a vu la logique l’emporter sur l’ensemble des parquets. Les cadors ont enregistré un nouveau succès, alors que les hôtes ont fait valoir l’avantage du terrain.

Impressionnants depuis l’entame de la saison, le GS Pétroliers et le WO Boufarik continuent leur belle série d’invincibilité. Leaders respectifs du groupe A et B, les Pétroliers se sont imposés face à l’OS Bordj Bou Arréridj (71-60), alors que les Boufarikois ont étrillé l’ASS Oum Bouaghi (53-83).

De leur côté, le NA Hussein Dey et le CRB Dar El Beida (poule A) ont gagné hors de leurs bases également. Les Sang et Or ont pris le meilleur sur l’ES Cherchell, tandis que les Beidaouis ont battu l’OMS Miliana (55-63).

Pour sa part, le NB Staouéli a réussi sa sortie face à l’IR Bordj Bou Arréridj, dans l’affiche de la poule B. Devant ses inconditionnels, le NBS s’est imposé sur le score de 81 à 63.

Le carton du jour est à mettre à l’actif de l’USM Blida. La formation de la ville des Roses a infligé une véritable correction à l’AB Skikda (109-59), lanterne rouge du groupe B.

À noter que deux rencontres n’ont pas eu lieu, il s’agit de Rouiba CB - CSMBB Ouargla (groupe A) et CSC Gué de Constantine - PS El Eulma (groupe B).