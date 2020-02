Le général-major Chanegriha supervise l'exécution de tirs avec missiles sol-air à Tamanrasset

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a supervisé mercredi à Tamanrasset, au troisième jour de sa visite à la 6ème Région militaire, l'exécution de tirs avec missiles sol-air contre des objectifs aériens ennemis, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

La visite du général-major Saïd Chanegriha "se poursuit, par l'inspection de certaines unités du Secteur militaire de Tamanrasset et la supervision de l'exécution de tirs avec missiles sol-air", précise le communiqué.

Avant cela, et au niveau du Secteur opérationnel d'In Guezzam, le général-major avait suivi, hier soir (mardi), "un exposé exhaustif sur le secteur de compétence présenté par le Commandant du secteur, pour procéder ensuite à l'inspection d'un poste frontalier avancé, où il s'est enquis des différentes procédures et mesures préventives adoptées pour la protection des frontières, notamment le système électronique de surveillance des frontières, les différents remblais de terre et les installations de fortification qui contribuent efficacement à la sécurisation de nos frontières dans cette zone sensible".

Ce (mercredi) matin, "au niveau du champ de tirs et de manœuvres à Silat relevant du Secteur militaire de Tamanrasset, le général-major a supervisé l'exécution de tirs avec missiles sol-air contre des objectifs aériens ennemis".

Ces tirs "ont été couronnés par un grand succès, en atteignant les cibles aériennes, prouvant l'efficacité du système de défense aérienne dans la protection de notre espace aérien.

Ils reflètent, par ailleurs, la grande maîtrise des aspects technique et technologique du matériel moderne en dotation, ainsi que la volonté de l'ensemble des équipages d'accomplir parfaitement les missions qui leur sont assignées", relève la même source.

Le général-major a, par la suite, inspecté des unités du Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, où il a suivi un exposé exhaustif sur le territoire de compétence, présenté par le Commandant du secteur.

Il a, ensuite, visité un point frontalier où il s'est enquis des mesures prises pour la sécurisation des frontières, et "a exhorté les personnels qui y sont positionnés à fournir davantage d'efforts et faire preuve d'un haut degré de vigilance, afin de faire avorter toute tentative d'infiltration de terroristes, d'immigrants clandestins, ou de trafiquants d'armes, de munitions et de drogues, ainsi que tout autre fléau nuisible à la sécurité et à l'économie nationales", ajoute le communiqué.

APS