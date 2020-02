Coupe d'Algérie – 8es de finale : JSE Skikda - GS Pétroliers en tête d’affiche

Le choc JS Skikda – GS Pétroliers sera la grande attraction des 8es de finale de la Coupe d’Algérie, dont le tirage au sort a eu lieu, ce mercredi, au siège de la Fédération algérienne de handball (FAHB).

Les fans de la petite balle algérienne vont être servis en 8es de finale de Dame Coupe. En effet, cette nouvelle halte dans l’épreuve populaire est marquée par cinq confrontations entre pensionnaires de la Division Excellence, à leur tête le big match : JSE Skikda - GS Pétroliers. Tombeurs du C Chelghoum Laid, au tour précédent, les Skikdis auront l’occasion de prendre leur revanche sur cette équipe du GSP qui les a battu en finale de la dernière édition.

À l’instar de la rencontre JSES-GSP, le derby de l’Est, CR Bordj Bou Arréridj - ES Aïn Touta, s’annonce tout aussi explosif. Les animateurs de l’avant dernière finale de la Coupe d’Algérie vont se donner la réplique dans une confrontation aussi passionnante qu’indécise.

Quant aux trois autres empoignades entre équipes de l’élite, la première aura lieu entre le MM Batna et le CRB Baraki, la seconde se jouera entre l’OM Annaba, exempt du tour précédent, et l’ES Arzew, alors que la dernière verra d’affronter le MC Saïda et MC Oued Tlélat dans un derby de l’Ouest.

À souligner enfin que la FAHB a procédé également au tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales. Toutefois, l’instance dirigeante du handball algérien n’a pas encore déterminé les salles devant abriter les matchs des 8es de finale.

Résultats du tirage au sort des huitièmes de finale :

Match 1 : CR Bordj Bou Arréridj - ES Aïn Touta

Match 2 : MM Batna - CRB Baraki

Match 3 : JSE Skikda - GS Pétroliers

Match 4 : OM Annaba - ES Arzew

Match 5 : MC Saïda - MC Oued Tlélat

Match 6 : IC Ouargla - C. Sig

Match 7 : CRB Mila - CRBEE Alger-Centre

Match 8 : M. Bordj Bou Arréridj - JS Bir Mourad Raïs

Tirage au sort des quarts de finale :

Vaibnqueur match 4 - Vaibnqueur match 6 (A)

Vaibnqueur match 7 - Vaibnqueur match 1 (B)

Vaibnqueur match 5 - Vaibnqueur match 8 (C)

Vaibnqueur match 2 - Vaibnqueur match 3 (D)

Tirage au sort des demi-finales :

Vainqueur match D - Vainqueur match B

Vainqueur match C - Vainqueur match A

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia