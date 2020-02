Le président russe Vladimir Poutine : "nous soutenons la politique internationale et régionale équilibrée prônée par l'Algérie"

Le président russe Vladimir Poutine a fait état, mercredi à Moscou, du soutien de la Russie à la politique internationale et régionale équilibrée prônée par l'Algérie, adressant au Président de la République Abdelmadjid Tebboune une invitation à visiter Moscou, a rapporté l'agence russe Sputnik.

Le président russe, qui a reçu les lettres de créances du nouvel ambassadeur algérien en Russie, Mohamed Cherif Kourta, a déclaré "nous soutenons la politique internationale et régionale équilibrée prônée par l'Algérie, et nous pensons qu'il y a de bonnes perspectives pour le renforcement de notre coopération économique, militaire et technique afin de renforcer la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord et dans le Sahel".

"Les deux Etats sont étroitement liés par de fortes relations amicales constantes depuis des années", a-t-il souligné.

Par la même occasion, le président Poutine a indiqué avoir eu, il y a quelques jours, des pourparlers avec le président Tebboune et qu'il espérait le voir en Russie.

Le président russe a affirmé, par ailleurs, que l'élection présidentielle qu'avait connu l'Algérie l'an dernier était "une étape sérieuse vers des mutations sociopolitiques et économiques en Algérie".

L'agence de presse Spoutnik a indiqué, dans ce sens, que les autorités algériennes oeuvraient à un saut qualitatif en adéquation avec les exigences de cette étape, au service des intérêts du peuple algérien et contribuant à la consécration de la paix dans la région".

