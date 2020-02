62éme anniversaire de Sakiet Sidi Youcef : des activités culturelles et sportives à Lahdada

Plusieurs activités culturelles et sportives sont programmées dans la commune de Lahdada (Souk Ahras) depuis début février à l’occasion de la commémoration, samedi, du 62 ème anniversaire de Sakiet Sidi Youcef "Depuis le début du mois en cours, la commune de Lahdada diffuse des chants patriotiques dans les endroits publics", a précisé à l'APS, le chef de la daïra, Hocine Bentounsi, et ce, dans le cadre de la commémoration de ces tragiques évènements qui a eu lieu le 8 février 1958, au cours desquels 79 martyrs sont tombés, dont 20 enfants et 11 femmes, et faisant 130 blessés.

La maison de jeunes de Lahdada accueille également une exposition de photographies historiques de ces événements douloureux, a ajouté le même responsable, en plus de l'organisation d'une compétition culturelle entre les CEM des communes de la daïra de Lahdada.

Aussi, plusieurs pièces théâtrales et des conférences sur les événements de Sakiet Sidi Youcef seront organisées à cette occasion, ainsi qu'une exposition de produits traditionnels des wilayas de Souk Ahras et El Kef (Tunisie).

Par ailleurs, plusieurs activités sportives sont programmées, notamment un match de football entre les scouts de Lahdada et Lakhdara, un tournoi de football pour les juniors, un autre de handball entre les CEM des communes de la daïra de Lahdada, et un match de football entre les anciens joueurs de Lahdada et Sakiet Sidi Youcef.

Une visite sera également organisée au profit des étudiants sur le site de la bataille du 11 janvier 1958, près de Lahdada et au cours de laquelle 16 militaires français ont été tués et 4 autres ont été emprisonnés.

En outre, une session de formation sera organisée à El Kef (Tunisie) entre les sections du Croissant rouge de Souk Ahras et d'El Kef sur la gestion des catastrophes naturelles, a révélé le chef de l'antenne locale du Croissant-Rouge Algérien, Mohamed Laid Agouni.

La même source a ajouté qu'une caravane médicale de solidarité sera organisée vendredi à Sakiet Sidi Youcef au profit des citoyens tunisiens.

Les autorités locales se rendront samedi au cimetière des martyrs, visiteront le mémorial de Djebel Ouasta, et honoreront les lauréats des diverses compétitions sportives et culturelles.