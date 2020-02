Des hôpitaux de Wuhan utilisent des robots à 5G pour l'orientation des patients et la désinfection

Deux hôpitaux de Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, ont commencé à utiliser des robots à 5G pour l'orientation des patients et la désinfection des zones de quarantaine afin de réduire l'infection croisée annonce l'agence Chine nouvelle.

Un robot, installé avec un écran interactif, est utilisé dans le hall de l'hôpital pour orienter les patients par rapport au diagnostic et les sensibiliser sur la prévention de l'épidémie, selon son développeur, la branche du Hubei de China Mobile et le constructeur de robots CloudMinds.

Un autre robot est programmé pour nettoyer et désinfecter le sol des zones de quarantaine et distribuer les médicaments.

Les robots ont été offerts aux hôpitaux désignés pour les patients atteints du nouveau coronavirus, selon leurs développeurs.

Les robots sont de plus en plus utilisés en première ligne dans la lutte que mène la Chine contre l'épidémie afin de réduire les risques d'infection croisée et d'améliorer l'efficacité.

Le fabricant de robots Siasun et l'Institut d'automation de Shenyang relevant de l'Académie des sciences de Chine sont également en train de développer un robot capable de remplacer les infirmiers dans le prélèvement d'échantillons dans la gorge pour les tests de virus.